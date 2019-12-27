Haberler » Spor » Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı - Spor

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı.

27.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:12
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı

, milli futbolcusu 'ın sözleşmesini uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşmenin gelecek sezondan itibaren başlayacağının kaydedildiği açıklamada, "2023-2024 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler