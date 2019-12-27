Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı.
27.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:12
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sözleşmenin gelecek sezondan itibaren başlayacağının kaydedildiği açıklamada, "2023-2024 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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