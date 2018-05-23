Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı 1 Milyon Euroya Gönderecek
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın bonservisini 2 milyon euro olarak belirledi. Kulüp, pazarlıklar sonrası futbolcuyu 1 milyon euroya göndermeye de razı.
Fenerbahçe'de Ozan Tufan defteri kesin olarak kapandı. Kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen 23 yaşındaki orta saha gelecek sezon planlamasında yer almıyor. Kendisine talip olacak kulüplerle pazarlıklar 2 milyon eurodan başlayıp, 1 milyona euroya kadar düşecek.
Sezon içinde teknik kadro ile yaşadığı bazı sorunların ardından yönetim kurulunun da onayıyla kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen 23 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerin gelecek planlamasında yer almıyor.
7 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ
Vatan'ın haberine göre, 2013 yılının ağustos ayında 7 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Bursaspor'dan transfer edilen Ozan, aradan geçen süre zarfında istikrarlı şekilde şans bulamadığı gibi futbolundan çok özel hayatı ve aşırı kilolu halleriyle gündeme gelmişti.
FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO İSTEYECEK
Sarı-lacivertlilere imza attığı günden bu yana birçok teknik adamla çalışsa da kimsenin ilk tercihi olmayan sorunlu futbolcunun bonservis bedeli belirlendi. F.Bahçe yönetimi, Ozan için kapılarını çalacak kulüplerden ilk aşamada 2 milyon Euro isteyecek. Pazarlıkların ardından bu rakamın 1 milyon Euro'ya düşmesi bekleniyor.
SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN BİRİYLE ANLAŞMASI BEKLENİYOR
Bir ara adı yurt dışından bazı kulüplerle anılsa da transferi gerçekleşmeyen oyuncu, geçtiğimiz yıllarda milli takımın da vazgeçilmeziydi. Ancak daha sonra çalkantılı bir dönem geçiren Ozan Tufan önce F.Bahçe daha sonra da Ay-yıldızlı formayı kaybetti. Orta saha oyuncunun Spor Toto Süper Lig'den bir kulüple anlaşması bekleniyor.
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okadar yazmışssınızda, adam top oynamasını bilmiyor ki? sırf hava atmak için oynuyor. Oynayışını gördünüz mü ? iyi izlediniz mi? yapmayın 1 milyon bile fazla bu adama.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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futboldan ve inşaattan çok iyi anlayan azizin eseri buCevap Yaz 3 Yayından KaldırBOŞNAK: cinconlu selamYayından Kaldır
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Galatasaray almak istese , 10 milyon euro olur. Fatih Terim''in elinde Ozan taş gibi topçu olur. Yetenek ve isteği var fakat yanlış adamların kontrolünde.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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kendini geliştirmekten aciz yetenekli genç futbolcularımız olduğu sürece ülke futbolu bir adım ileri gitmeyecektir. Arkaya dönüp bakalım, ülke futbolunu eleştiren eski futbolcularımızın büyük çoğunluğu yıllarca inişli çıkışlı performanslar sergilemiş bugün ülke futbolunun ve futbolcuların kendini geliştirmediğinden dem vuruyor, sanki kendileri ne vermiş ülke futboluna. kişisel gelişimine önem vermezsen toplumsal olarak GELİŞEMEZSİN!.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır