Fenerbahçe: Oyuncular antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir
Fenerbahçe Kulübü, koronavirüs sebebiyle liglere verilen arada, sarı-lacivertli futbolcuların antrenmanlarını evlerinde video sistem eşliğinde sürdüreceklerini bildirdi.
Fenerbahçe Kulübü, koronavirüs sebebiyle liglere verilen arada, sarı-lacivertli futbolcuların antrenmanlarını evlerinde video sistem eşliğinde sürdüreceklerini bildirdi.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Koronavirüs sebebiyle 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na ara verilmesinin ardından Futbol A Takımımızın oyuncuları antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir. Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak oyuncularımız video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanımız Fatih Yıldız'ın gözetiminde antrenmanlarını yapacaktır. 1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecektir."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA