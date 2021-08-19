Fenerbahçe, Otokoç ile bir yıl daha devam edecek

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının yer almasını da içeren Otokoç Otomotiv AŞ ile yaptığı anlaşmanın bir yıl daha uzatıldığını açıkladı.