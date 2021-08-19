Fenerbahçe, Otokoç ile bir yıl daha devam edecek
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Fenerbahçe, Otokoç ile bir yıl daha devam edecek

Fenerbahçe, Otokoç ile bir yıl daha devam edecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının yer almasını da içeren Otokoç Otomotiv AŞ ile yaptığı anlaşmanın bir yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının yer almasını da içeren Otokoç Otomotiv AŞ ile yaptığı anlaşmanın bir yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp, bu anlaşma sonucunda 50 milyon TL artı KDV kazanılacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Fenerbahçe'nin KAP'a açıklaması şu şekilde: "Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2021/2022 sezonu için sözleşme bedeli 50.000.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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