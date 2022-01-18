Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, CEV Şampiyonlar Ligi sınavlarında - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, CEV Şampiyonlar Ligi sınavlarında

Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, CEV Şampiyonlar Ligi sınavlarında
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Voleybolda Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında dördüncü maçlarına yarın çıkacak.

Voleybolda Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında dördüncü maçlarına yarın çıkacak.

Fenerbahçe Opet, D Grubu'nda Bulgaristan ekibi Maritza ile Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da karşılaşacak.

Sarı-lacivertli ekip, gruptaki üç maçından da galibiyetle ayrılırken, tüm maçlarını kaybeden Maritza son sırada yer alıyor.

C Grubu'nda yer alan Türk Hava Yolları ise deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek. Dinamo Voleybol Arena'daki mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

İki maçını kazanan Rusya temsilcisi grupta ikinci, Türk Hava Yolları bir galibiyetle üçüncü sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Dünyanın en zengin kulübü, Attila Szalai için devrede

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Dünyanın en zengin kulübü, Attila Szalai için devrede

 Acun Ilıcalı ve Ali Koç'tan dev zirve! İngiltere'de bir araya geldiler

Acun Ilıcalı ve Ali Koç'tan dev zirve! İngiltere'de bir araya geldiler
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title