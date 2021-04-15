Fenerbahçe Opet, VakıfBank maçına çıkmama kararı aldı
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Fenerbahçe Opet, VakıfBank maçına çıkmama kararı aldı

Fenerbahçe Opet, VakıfBank maçına çıkmama kararı aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, takımdaki koronavirüs vakaları sebebiyle Sultanlar Ligi final serisi 3'üncü maçına çıkmama kararı aldı.

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, takımdaki koronavirüs vakaları sebebiyle Sultanlar Ligi final serisi 3'üncü maçına çıkmama kararı aldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Play-off serisi 3. maçında oynayabilecek yeterli sayıda sporcumuz olmadığı için yönetim kurulumuzun kararıyla takımımızın maça çıkamayacağını kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza yapılan Pcr testleri sonucunda; sporcularımızdan 8 ve teknik ekibimizden 4 kişide pozitif sonuca ulaşıldığını, karantina ve tedavi süreçlerinin devam ettiğini kamuoyunun bilgisine sunmuştuk.Bu süreçte Sultanlar Ligi play-off serisinde 13 Nisan 2021 Salı günü Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile Vakıfbank arasında oynanan ikinci maçına toplamda 5 sporcumuzdan eksik çıkmış, tedbir amaçlı yapılan testlerin sonucunda ise bugün itibarıyla bu rakam sporcu ve teknik ekibimizin de katılımlarıyla toplamda 12'ye ulaşmıştır. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun play-off mücadelelerinde maç tehiri yapılmaması kararına istinaden; 16 Nisan 2021 Cuma günü oynanacak play-off serisi 3. maçında oynayabilecek yeterli sayıda sporcumuz olmadığı için Yönetim Kurulumuzun kararıyla takımımızın maça çıkamayacağını kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Bu karar; tüm dünya ile birlikte mücadele ettiğimiz salgın sürecinde, sezon boyunca karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen son ana dek mücadeleden vazgeçmeyen Takımımız adına, Türkiye Kupası'nda ve CEV Şampiyonlar Ligi yarı final haftasındaki kritik süreçte başlayıp son olarak Play-off serisi döneminde artan covid vakaları dolayısıyla kaçınılmaz olmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 2019-2020 sezonu sona erdirilirken dile getirdiğimiz gibi bir kez daha "İnsan sağlığı şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir!" diyor, elimizde olmayan şartlardan dolayı aldığımız sahaya çıkmama kararını, tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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