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Fenerbahçe Opet, üçüncülük şildini aldı

Fenerbahçe Opet, üçüncülük şildini aldı
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü olan Fenerbahçe Opet, şildini aldı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü olan Fenerbahçe Opet, şildini aldı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından sarı-lacivertli voleybolcular, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert Üçoklar'dan madalyaları alırken, üçüncülük şildini ise Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti.

Fenerbahçe Opetli voleybolcular, üçüncülüğü taraftarlarla kutladı.

Eda Erdem Dündar: "Bugün galibiyetle bitirmek çok önemliydi"

Kaptan Eda Erdem Dündar, maç sonunda yaptığı açıklamada, mücadele eden takım arkadaşlarını tebrik ederek, "Maça gelen seyircilere teşekkür ediyorum. Her sayıda enerjiniz bize geçti. Bugün galibiyetle bitirmek çok önemliydi. Sahada herkes yüzde yüzünü verdi. Ayrıca Arina Fedorovtseva'yı tebrik ediyorum. Genç yaşına rağmen çok iyi oynadı." ifadelerini kullandı.

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

 Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

 Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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