Fenerbahçe opet'ten sponsorluk anlaşması (2)

18.09.2019 16:11

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Kafkas Mücevherat ile sponsporluk anlaşması imzaladı.

Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlenen törene Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Kafkas Mücevherat CEO'su Tolga Kırgız, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Zoran Terzic, sporculardan Naz Aydemir Akyol ve Eda Erdem Dündar katıldı. Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve Kadın Voleybol Takımı sporcuları da törende yer aldı.

BURHAN KARAÇAM: ÇAĞDAŞ TÜRK KADINININ ÇOK GÜZEL ÖRNEKLERİNİ SERGİLEDİNİZ

Bugünü bereketli bir gün olarak gördüğünü ifade eden Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile gurur duyduklarını belirtti. Karaçam, "Sabah Eda'nın şahsında birkaç söz söylemiştim şimdi de Naz var burada, yeni gelen oyuncularımız için birkaç cümle de onlar için etmek isterim. Çok mutluyuz, gururluyuz. Gözlerimiz yaşararak izledik sizi. Çağdaş Türk kadınının çok güzel örneklerini sergilediniz. Bunlar tabii hem Türkiye'miz hem de gelecek kuşaklar için çok önemli şeyler. Aynı zamanda genç kuşaklarımıza rol model oldunuz. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı son derece başarılıydı geçen sene. Bu sene de en ufak bir şüphemiz yok başarıdan dolayı. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da başarının geleceğinden endişemiz yok. Futbol gibi bu branşlar aynı şekilde destek almıyor. Voleybolcularımız futbola yakın bir yerde gönüllerde taht kurdu. Biz sponsorlukları çok önemsiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün çok zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Burhan Karaçam, "Kulüp olarak bu tarz başarılar geldikçe bize güç veriyor" diye konuştu.

TOLGA KIRGIZ: SPONSORLUK ANLAŞMASININ ÖNCÜ OLMASINI DİLİYORUM

Kafkas Mücevherat CEO'su Tolga Kırgız da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısına dikkat çekti. Kırgız, "Kadın Voleybol Takımımızı çok coşkuyla izledik. 2002'deki futbol Dünya Kupası, 2010'daki basketbol turnuvasından sonra en heyecanlandığımız turnuva oldu. Herkesin gözü ve kulağı bu sene kadın voleybol takımındaydı. Bir nevi voleybol, basketbolun çok önüne geçti. Bu da kadın voleybolu için sevindirici oldu. Gururla izledik. Burada da Naz, Eda, Aylin ve Fatma bulunuyor; tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonu olan koçu da tebrik ediyorum. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ilk ve tek Avrupa ve dünya şampiyonu olan takım. O yüzden bu sponsorluk anlaşmasının öncü olmasını diliyorum. İnşallah bu sene hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğunu 7 yıl önce olduğu gibi Fenerbahçe ülkemize getirecektir" açıklamasında bulundu.

ZORAN TERZİC: SEZON SONUNDA ALTIN MADALYA KAZANARAK SİZİN DE BÖYLE ÜRÜNLER ÜRETMENİZİ SAĞLAMAK İSTERİZ

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Zoran Terzic ise sponsorların önemli olduğunu dile getirdi. Terzic, "Fenerbahçe gibi hırslı bir takım için sponsorlar çok önemli. Oyuncularımızın sadece maçları ve idmanları düşünmesi gerekiyor. Umarım sezon sonunda altın madalya kazanarak, sizin de böyle ürünler üretmenizi sağlamak isteriz" diye konuştu.

NAZ AYDEMİR AKYOL: FENERBAHÇE FORMASI İLE DÖNMEK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı 2'nci kaptanı Naz Aydemir Akyol, anne olduktan sonra kulüp kariyeri açısından ara verdiği voleybola dönüşüyle ilgili duygularını anlattı. Tecrübeli sporcu, "15-16 aylık bir ara sonra tekrar Fenerbahçe forması ile dönmek benim için büyük bir gurur. Şampiyonluk yolundaki bu sponsorluk için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"KAMPA İLK BAŞLADIĞIMIZDA FİZİKSEL OLARAK NASIL YARDIMCI OLACAĞIMI BİLMİYORDUM"

Naz Aydemir Akyol, kampa ilk başladığında fiziksel olarak çektiği sıkıntıyı dile getirirken, "İzmir'deki kampta 3 saat idmandan sonra yürüyemiyordum. Odaya gelip ağladım ben eve geri döneceğim diye. Teknik kadromuzun ve sağlık ekibimizin gayretleri ile yeni sezona hazırım. Umarım milli takımdaki performansımı takımda da sergilemeye devam ederim" diye konuştu.

"DOLU TRİBÜNLERE KARŞI OYNAMAK HEPİMİZE KATKI SAĞLIYOR"

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın tek kaptanının Eda olduğunu kaydeden Naz Aydemir Akyol, "Görevini yerine getiriyor. Kulübümüz de bizi çok iyi destekliyor. Dolu tribünlere karşı oynamak hepimize katkı sağlıyor. Umuyorum ki seneyi 3 altın madalya ve 3 kupayla kapatırız" dedi.

EDA ERDEM DÜNDAR: SARI MELEKLER OLARAK GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar ise "Fenerbahçe Opet olarak gurur duyuyoruz bu anlaşmadan dolayı. Kulübümüzdeki her sporcu bir hazine değerinde. Bizler de Sarı Melekler olarak güzel işlere imza atacağız. İlk kez bir mücevherat firması bizlere sponsor oluyor, kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KALİTELİ BİR KADROYA SAHİBİZ"

Çok kaliteli bir kadroya sahip olduklarını anlatan deneyimli voleybolcu, "Her kulvarda şampiyon olmak istiyoruz. Bu sene çok fazla yeni arkadaş var takımda. İlk hedefimiz de takım uyumunu sağlamak olacak. Sonrasında sahada güzel bir voleybol izlettireceğiz. Çok heyecanlıyım açıkçası. Salonların dolmasını bekliyorum. Sorumluluklarımızın farkındayız, son topa kadar çok güzel bir mücadele göstereceğimizin sözünü verebilirim" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul