Fenerbahçe Opet'te Kelsey Robinson sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Kelsey Robinson sağlık kontrolünden geçirildi.

21.10.2019 15:20
Fenerbahçe Opet'te Kelsey Robinson sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Kelsey Robinson sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Liv Hospital'da gerçekleştirilen sağlık kontrolünde kan değerlerine bakılan oyuncuya, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı.

Sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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