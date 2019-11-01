Fenerbahçe Opet'te Damla Çakıroğlu ameliyat edildi

01.11.2019 17:14

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Damla Çakıroğlu ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun Liv Hospital'da dizinden operasyon geçirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Liv Hospital'da dizinden ameliyat edilen oyuncumuzu, takım arkadaşları yalnız bırakmadı ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Damla Çakıroğlu'na 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini yer verildi.

Kaynak: AA