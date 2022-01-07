Fenerbahçe Opet'te bir sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Fenerbahçe Opet'te bir sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Opet'te bir sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımının kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testi sonucunda bir sporcunun daha testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımının kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testi sonucunda bir sporcunun daha testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet takımımıza bugün kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testi sonucunda, bir sporcumuzun test sonucu daha pozitif sonuçlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe Opet'te dün de 2 oyuncunun testi pozitif sonuçlanmıştı.

Açıklamada, 3 sporcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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