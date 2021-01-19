Fenerbahçe, Zoran Terzic'in sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Zoran Terzic'in sözleşmesi 3 sezon daha uzatıldı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı 2018-2019 sezonundan bu yana çalıştıran Başantrenör Zoran Terzic'in sözleşmesi 3 sezon daha uzatıldı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başantrenörümüz Zoran Terzic ile 3 sezon daha yola devam ediyoruz. Bu sezon, Türkiye Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde zirve mücadelesine emin adımlarla devam eden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ile sarı-lacivert hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Zoran Terzic'e ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımıza, başarı ve kupalarla dolu sezonlar diliyoruz.

2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşayan, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan başarılı antrenörümüz Zoran Terzic; aynı zamanda 2020-2024 dönemi CEV Avrupa Antrenörler Komisyonu'nda görev almaktadır."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı