Fenerbahçe Opet'te 3'er sporcu ve teknik personelin Kovid-19 testi pozitif
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Fenerbahçe Opet'te 3'er sporcu ve teknik personelin Kovid-19 testi pozitif

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Fenerbahçe Opet'te 3'er sporcu ve teknik personelin Kovid-19 testi pozitif

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 sporcu ile 3 teknik personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 sporcu ile 3 teknik personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza tedbir amacıyla yeniden yapılan PCR testi sonucunda 3 sporcumuz ve 3 teknik personelimizin daha sonucu pozitif olarak çıkmıştır." denildi.

Fenerbahçe Opet'te bu testin ardından toplamda 8'i sporcu, 4'ü teknik personel olmak üzere pozitif vaka sayısı 12'ye yükseldi.

Söz konusu kişilerin tedavi ve karantina sürecinin devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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