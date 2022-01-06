Fenerbahçe Opet'te 2 sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Fenerbahçe Opet'te 2 sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Opet'te 2 sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımında 2 sporcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımında 2 sporcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet takımımıza kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testi sonucunda, 2 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmıştır. Sporcularımıza geçmiş olsun diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

Sporcuların izolasyon ve tedavi süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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