Fenerbahçe Opet oyuncusu Eda Erdem Dündar, FIVB tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi
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Fenerbahçe Opet oyuncusu Eda Erdem Dündar, FIVB tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi

04.02.2021 20:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:46
Fenerbahçe Opet oyuncusu Eda Erdem Dündar, FIVB tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Eda Erdem Dündar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Eda Erdem Dündar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi.

FIVB'nin internet sitesinden "Sahada, denizde ve hayatta hep dümenin başında" başlığıyla yapılan ve Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde de yer alan paylaşımda Eda Erdem Dündar'ın başarılarına yer verildi.

Milli oyuncunun 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra büyük bir sıçrama yaşadığı belirtildi.

Eda Erdem Dündar'ın sarı-lacivertli formayla yaşadığı Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu, milli takımda kazandığı Avrupa Şampiyonası ikincilik ve üçüncülük madalyalarının yanı sıra 2018'de Uluslar Ligi'nde en iyi orta oyuncu seçilmesine yer verildi.

Fenerbahçe Opet ve milli takımın kaptanlığını yapan oyuncunun, hem denize olan tutkusundan hem de Birleşmiş Milletler Dünya Kız Çocukları Günü'ne verdiği destekten bahsedilerek sosyal yönü vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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