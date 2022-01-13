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Fenerbahçe Opet, Melissa Vargas'ı renklerine bağladı

Fenerbahçe Opet, Melissa Vargas'ı renklerine bağladı
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Melissa Vargas'ı yeniden kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Melissa Vargas'ı yeniden kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Üç sezon boyunca Fenerbahçe Opet forması giyen, bu sezon ise Çin ekibi Tianjin ile şampiyonluk yaşayan eski voleybolcumuz Melissa Vargas yuvasına geri döndü. Çin Ligi'nin sona ermesiyle beraber Türkiye'ye dönen Melissa Vargas, Fenerbahçe Opet formasını bu sezon Türk statüsünde terletecek. Sporcumuza çubuklu forma ile başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Vargas, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeniden evimdeyim. Fenerbahçe ailemleyim." şeklinde konuştu.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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