Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Tutku Burcu Yüzgenç'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, genç oyuncu Tutku Burcu Yüzgenç'i kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, genç oyuncu Tutku Burcu Yüzgenç'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Halkbank, PTT ve Karayolları'nda forma giyen 22 yaşındaki milli oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Tutku Burcu Yüzgenç'e ailemize hoş geldin diyor, çubuklu formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar