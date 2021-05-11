Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, smaçör Meliha İsmailoğlu'nu kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, smaçör Meliha İsmailoğlu'nu kadrosuna kattı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, smaçör Meliha İsmailoğlu'nu kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Meliha İsmailoğlu'nu yeniden renklerine bağladı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Meliha İsmailoğlu'nu yeniden renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Meliha İsmailoğlu'na sarı-lacivertli ailemize yeniden hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

2014-2017 yıllarında sarı-lacivertli takımda görev yapan 27 yaşındaki smaçör, İlbank, Eczacıbaşı VitrA ve son olarak VakıfBank forması giymişti.

Milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu, Fenerbahçe kariyerinde 2 lig, birer Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu ile CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Erol Bulut'un yeni adresi Panathinaikos oluyor
Erol Bulut'un yeni adresi Panathinaikos oluyor
Acun Ilıcalı, satışa çıkarılan Manchester United ve Arsenal'ı hedefine aldı
Acun Ilıcalı, satışa çıkarılan Manchester United ve Arsenal'ı hedefine aldı
Forvet hattını sil baştan yenileyecek Fenerbahçe, Giroud'nun ardından Bakambu'yu da bitiriyor
Forvet hattını sil baştan yenileyecek Fenerbahçe, Giroud'nun ardından Bakambu'yu da bitiriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Diego Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, smaçör Meliha İsmailoğlu'nu kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 16:39:03. #1.15#

title