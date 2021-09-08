Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın menajeri Pelin Çelik oldu
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın menajeri Pelin Çelik oldu

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın menajeri Pelin Çelik oldu
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda menajerlik görevine Pelin Çelik getirildi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda menajerlik görevine Pelin Çelik getirildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 2006-2008 yıllarında sarı-lacivertli formayı giyen ve 2017 yılından beri Türkiye Voleybol Federasyonunda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın menajerlik görevini üstlenen Pelin Çelik'in, Fenerbahçe Opet'in yeni takım menajeri olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın menajeri Pelin Çelik oldu - Haberler Spor
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