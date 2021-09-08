Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın menajeri Pelin Çelik oldu

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda menajerlik görevine Pelin Çelik getirildi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda menajerlik görevine Pelin Çelik getirildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 2006-2008 yıllarında sarı-lacivertli formayı giyen ve 2017 yılından beri Türkiye Voleybol Federasyonunda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın menajerlik görevini üstlenen Pelin Çelik'in, Fenerbahçe Opet'in yeni takım menajeri olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar