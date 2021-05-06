Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Kelsey Robinson ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Kelsey Robinson ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Kelsey Robinson ile yollar ayrıldı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda ABD'li smaçör Kelsey Robinson ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda ABD'li smaçör Kelsey Robinson ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "1,5 sezon Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın formasını giyen Amerikalı smaçör Kelsey Robinson ile yollar ayrıldı. Bu zamana kadar sahada göstermiş olduğu mücadele ve verdiği tüm emekleri için Kelsey Robinson'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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