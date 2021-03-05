Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
05.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:44
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza rutin olarak yapılan PCR testleri sonucunda 1 sporcumuzun testi pozitif olarak sonuçlanmış olup, izolasyona alınmıştır." denildi.
Daha önce de bir oyuncusunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan sarı-lacivertli ekipte, her iki sporcunun izolasyon ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan