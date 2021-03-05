Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

05.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:44
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza rutin olarak yapılan PCR testleri sonucunda 1 sporcumuzun testi pozitif olarak sonuçlanmış olup, izolasyona alınmıştır." denildi.

Daha önce de bir oyuncusunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan sarı-lacivertli ekipte, her iki sporcunun izolasyon ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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