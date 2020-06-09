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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ile yollar ayrıldı
09.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:40

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Voleybol Federasyonu, Kovid-19 salgını dolayısıyla 2019-2020 sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni sona erdirmiş; bu kararın ardından kulübümüz mevcut maddi şartları göz önünde bulundurularak Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması çalışmalarını başlattığını açıklamıştı. Bu yapılanma kapsamında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın formasını giyen oyuncularımız Fatma Yıldırım, Kelsey Robinson, Damla Çakıroğlu, Jordan Thompson ve Sıla Çalışkan ile yollarımız ayrılmıştır. Formamızı terleten oyuncularımıza tüm emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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