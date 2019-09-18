Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda sponsorluk anlaşması

18.09.2019 14:55

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile Kafkas Mücevherat arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Ülker Stadı'nda yapılan törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli voleybol takımının başantrenörü Zoran Terzic, oyuncular Eda Erdem Dündar ile Naz Aydemir Akyol ve Kafkas Mücevherat Üst Yöneticisi Tolga Kırgız katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Burhan Karaçam, yeni sponsorluk anlaşmalarıyla büyük başarılar hedeflediklerini belirterek, "Başarıdan başarıya koşacağımıza inanıyoruz. Bu branşlar büyük destek almıyor. Ama bu sene voleybolcular, elde ettikleri başarılarla futbola yakın bir yerde herkesin gönlünde taht kurdu. Bu da sponsorluklara yansıyor. Çok önemsiyoruz sponsorlukları. Verilen destek için kulübümüz adına Kafkas Mücevherat'a teşekkür ederim." diye konuştu.

Tolga Kırgız ise yaptığı açıklamada, çok mutlu olduklarını aktararak, "Bize bu imkanı veren başta Ali Koç olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Sponsorluk anlaşmasının öncü olmasını diliyorum. Umarım birçok mücevher firması da sponsor olur kadın voleyboluna. İnşallah Fenerbahçe, sezon sonunda Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getirecektir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar ise Kafkas Mücevherat'ın sarı-lacivertli kulübü seçmesinin kendilerini gururlandırdığını vurgulayarak, "Kulübümüzdeki her sporcu hazine değerinde. Kafkas Mücevherat ile ışıldayacağız. Elimizden gelenin en iyisini bu sponsorluklara layık olabilme adına yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli takıma tekrar dönen Naz Aydemir Akyol, Fenerbahçe formasını yeniden giyecek olmasının gurur verici olduğunu dile getirerek, "Kafkas Mücevherat'a çok teşekkür ediyorum. Eşim 7-8 sene önce sizden boynumdaki kolyeyi alıp hediye etmişti. Umarım bu sezon da takımımıza uğurlu gelir." dedi.

Yeni sezon öncesi hazır olduğunu ifade eden Naz, "Avrupa şampiyonası öncesinde hazır değildim. Fiziksel olarak hazır olabileceğime inanmıyordum. İlk gün antrenmandan sonra odada ağladım. Ancak teknik kadro ve sağlık ekibinin büyük desteği var hızlı geri dönüşümde. Yeni sezona hazırım. Milli takımdaki başarılı performansımı burada da sergilemeye devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA