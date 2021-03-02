Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'na özel uğurlama
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'na özel uğurlama

02.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: 02.03.2021 21:36
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'na özel uğurlama

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'ya konuk olacak Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, bu ülkeye gitti.

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'ya konuk olacak Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, bu ülkeye gitti.

Sarı-lacivertli ekip, sponsorlarından Corendon Airlines'ın yeni tip koronavirüs salgınına karşı özel olarak hazırladığı uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İtalya'ya hareket etti.

Uçuş öncesinde açıklamada bulunan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Fenerbahçe Opet ile iki sezondur çok samimi bir iş birliğine sahip olduklarını belirterek, "Sarı meleklerin yanında olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ayrıca kendilerinin sağlığını da çok önemsiyoruz. Bunun için de çok önemli bir maç öncesi kendilerine takım uçağı desteği vermek istedik." dedi.

Fenerbahçe Opet'e Igor Gorgonzola karşısında başarılar dileyen Karaer, "Onlara güveniyoruz. Ancak sonuç ne olursa olsun Kovid-19 salgınının gölgesinde geçen bu zorlu sezonda Fenerbahçe Opet'in bu sezonki CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi performansı ile gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ise Corendon Airlines'ın takım uçağı desteğiyle ilgili olarak "Takımımızın tüm eksiklerimize rağmen bu maçta son saniyeye dek mücadele edip, iyi bir sonuçla ayrılacağına inanıyoruz, onların yanındayız. İki sezondur tüm desteği ve sinerjisiyle yanımızda olan kıymetli iş ortağımız Corendon Airlines, takımımızın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadelesi dolayısıyla gerçekleştireceği İtalya seyahatimiz için gerekli tüm tedbirleri alarak bu takım uçağını hazırladı. Corendon Airlines'a, bizi bu önemli yolculukta da yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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