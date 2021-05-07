Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Anna Lazareva'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Dinamo Moskova, IBK Altos ve Rus Milli Takımı'nın formalarını giyen 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Anna Lazareva'ya sarı-lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz