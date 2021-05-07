Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Anna Lazareva'yı kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Anna Lazareva'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Anna Lazareva'yı kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Dinamo Moskova, IBK Altos ve Rus Milli Takımı'nın formalarını giyen 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Anna Lazareva'ya sarı-lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı
Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Özcan Deniz Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Metin Oktay Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Anna Lazareva'yı kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 00:04:55. #1.16#

title