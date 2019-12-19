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Fenerbahçe Opet, Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Opet, ABD Kadın Voleybol Milli Takımı'nın pasör çaprazı Jordan Thompson'ı transfer etti.

19.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:10
Fenerbahçe Opet, Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı

Opet, ABD Kadın Milli Takımı'nın pasör çaprazı Jordan Thompson'ı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cincinnati Üniversitesi takımından transfer edilen 1997 doğumlu Thompson, 2019-20 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe Opet forması giyecek.

Genç sporcu, Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'ya karşı takımına kazandırdığı 33 sayı ile adından söz ettirmişti.

Kaynak: AA
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