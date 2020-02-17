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Fenerbahçe Opet'in rakibi Finlandiya temsilcisi LP Salo

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Finlandiya ekibi LP Salo'yu konuk edecek.

17.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:06
Fenerbahçe Opet'in rakibi Finlandiya temsilcisi LP Salo

Opet Kadın Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın ekibi LP Salo'yu konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta yaptığı 5 maçın 3'ünü kazanan sarı-lacivertli ekip, lider Eczacıbaşı VitrA'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

LP Salo ise oynadığı 5 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı ve grubun son sırasında kaldı.

İki takım arasında Finlandiya'da oynanan ilk maçtan Fenerbahçe Opet 3-0 galip ayrılmıştı.

Kaynak: AA
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