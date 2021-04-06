Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA yarın finale çıkmak için karşılaşacak
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Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA yarın finale çıkmak için karşılaşacak

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA yarın finale çıkmak için karşılaşacak

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı yarı final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA yarın karşı karşıya gelecek.

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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı yarı final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA yarın karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.

İki takımın birer galibiyet aldığı seride üçüncü maçı kazanan takım, finalde VakıfBank'ın rakibi olacak.

Final serisi 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak maçla başlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğa ulaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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