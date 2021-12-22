Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Beziers Volley ile karşılaşacak - Haberler Spor
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Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Beziers Volley ile karşılaşacak

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Beziers Volley ile karşılaşacak
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Beziers Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Beziers Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.

Narbonne kentindeki Narbonne Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grubunda yaptığı ilk 2 maçı kazanan sarı-lacivertli ekip, Fransa temsilcisi karşısında da salondan galip ayrılmayı hedefliyor.

Beziers Volley'in ise ilk 2 maçta birer galibiyet ve yenilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe Opet, grubundaki ilk maçında Rusya'nın Dinamo-Ak Bars takımını 3-2 mağlup ederken ikinci karşılaşmasında deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza takımını 3-1 yenmişti.

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AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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