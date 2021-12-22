Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Beziers Volley ile karşılaşacak
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Beziers Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Beziers Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.
Narbonne kentindeki Narbonne Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Grubunda yaptığı ilk 2 maçı kazanan sarı-lacivertli ekip, Fransa temsilcisi karşısında da salondan galip ayrılmayı hedefliyor.
Beziers Volley'in ise ilk 2 maçta birer galibiyet ve yenilgisi bulunuyor.
Fenerbahçe Opet, grubundaki ilk maçında Rusya'nın Dinamo-Ak Bars takımını 3-2 mağlup ederken ikinci karşılaşmasında deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza takımını 3-1 yenmişti.
Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe— Haberler (@Haberler) December 20, 2021
AA / Fatih Erel - Spor Haberleri