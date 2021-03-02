Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Igor Gorgonzola'ya konuk olacak
02.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:54
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'ya konuk olacak.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'ya konuk olacak.
İtalya'nın Novara kentindeki Pala Igor Gorgonzola Spor Salonu'ndaki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı İtalyan ekibi 3-1 kazanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever