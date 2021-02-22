Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak
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Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak

22.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:54
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Opet, B Grubu'nu 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finalist olurken, Igor Gorgonzola ise 6 maçını da kazandığı E Grubu'nu lider bitirmişti.

Sarı-lacivertli ekip, eşleşmenin ikinci ayağında 3 Mart Çarşamba günü İtalya'nın Novara kentinde Igor Gorgonzola'nın konuğu olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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