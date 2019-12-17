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Fenerbahçe OPET, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde LP Salo'yu konuk edecek

Fenerbahçe OPET, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında yarın Finlandiya ekibi LP Salo'yla sahasında karşılaşacak.

17.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:10
Fenerbahçe OPET, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde LP Salo'yu konuk edecek

OPET, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında yarın ekibi LP Salo'yla sahasında karşılaşacak.

Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk iki maçında birer galibiyet ve yenilgi alarak 4 puanla ikinci sırada bulunuyor. Finlandiya temsilcisi ise iki mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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