Fenerbahçe OPET, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde LP Salo'yu konuk edecek
Fenerbahçe OPET, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında yarın Finlandiya ekibi LP Salo'yla sahasında karşılaşacak.
17.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:10
Fenerbahçe OPET, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında yarın Finlandiya ekibi LP Salo'yla sahasında karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk iki maçında birer galibiyet ve yenilgi alarak 4 puanla ikinci sırada bulunuyor. Finlandiya temsilcisi ise iki mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI