Haberler » Spor » Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yle karşılaşacak - Spor

Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yle karşılaşacak

Fenerbahçe Opet Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında yarın sahasında Polonya temsilcisi Budowlani'yi konuk edecek.

27.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:42
Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yle karşılaşacak

Opet Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında yarın sahasında Polonya temsilcisi Budowlani'yi konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, A Grubu'nda ilk maçında bir diğer Türk temsilcisi Eczacıbaşı VitrA'ya 3-2 yenildi. Budowlani ise ilk maçında Finlandiya ekibi LP Salo'yu 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.