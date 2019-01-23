Fenerbahçe Opet: 3 - Csm Bükreş: 0
Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Romanya temsilcisi CSM Bükreş'i 25-18, 25-19, 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.
Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Romanya temsilcisi CSM Bükreş'i 25-18, 25-19, 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.
---KÜNYE---
Salon: Burhan Felek Hakemler: Michail Themelis (Yunanistan), Roy Bensimon (İsrail) Fenerbahçe OPET: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Antanovic, Ramos, Bahar Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz) CSM Bükreş: Tashiro, Balkestein, Koolhaas, Trushkina, Kodola, Sobo (Inoue, Hashimoto) Setler: 25-18, 25-19, 25-22 Süre: 69 dakika (20, 23, 26)
(İHA)
Kaynak: İHA