Fenerbahçe Opet: 3-1

12.02.2020 19:25 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:25

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

Kaynak: DHA

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet GülVAKIFBANK: Kübra, Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Gizem (L), Ebrar, Gözde, MajaFENERBAHÇE OPET: Kelsey, Eda, Naz, Jordan, Bahar, Ceren, Aylin (L), Fatma, BelizSETLER: 3-1 (24-26, 25-17, 25-18, 25-21)SÜRE: 110 dakika (31, 24, 26, 29)Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasındaki mücadelede VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, konuk ettiği Fenerbahçe Opet'i 24-26, 25-17, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-siyahlılar, ligdeki 15'inci galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Opet ise ligdeki 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.- İstanbul