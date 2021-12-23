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Fenerbahçe Opet: 0-3

Fenerbahçe Opet: 0-3
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: NarbonneHAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Sanja Miklosic (Slovenya)BEZIERS VOLLEY: Basso, Soto, King, Leyva, Farriol, Cugno, Rochelle (L) (Mauriat, Balfet (L), Howe)FENERBAHÇE OPET: Popovic, Naz, Fedorovtseva, Dicle Nur, Lazareva, Eda, Gizem (L) (Cansu (L), Ana Cristina)SETLER:...

SALON:  Narbonne

HAKEMLER:  Andrea Puecher (İtalya), Sanja Miklosic (Slovenya)

BEZIERS VOLLEY:  Basso, Soto, King, Leyva, Farriol, Cugno, Rochelle (L) (Mauriat, Balfet (L), Howe)

FENERBAHÇE OPET:  Popovic, Naz, Fedorovtseva, Dicle Nur, Lazareva, Eda, Gizem (L) (Cansu (L), Ana Cristina)

SETLER:  24-26, 15-25, 22-25

SÜRE:  76 dakika (28, 23, 25)

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Fransa'nın Beziers Volley takımını 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak namağlup liderliğini korudu.


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