Fenerbahçe önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı
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Fenerbahçe önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Fenerbahçe önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Fenerbahçe önlerinde makine arızası yapan ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Fenerbahçe önlerinde makine arızası yapan ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 17 metre boyundaki tekne, KEGM-3 botumuzca yedeklenerek, Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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