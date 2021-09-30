Fenerbahçe-Olympiakos maçının ardından

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un teknik direktörü Pedro Martins, yakaladıkları fırsatları iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Martins, "Biz çok daha yüksek tempoda oynamayı düşünüyorduk fakat rakibin baskısı tempomuzu düşürdü. Rakibi hatalarını değerlendirme konusunda çok başarılıydık." diye konuştu.

Grupta rekabetin sürdüğüne dikkati çeken Martins, "Sadece galibiyet aldık. Bu grubun favorisi olduğumuz anlamına gelmez. İlk maçı da son dakikada kazandığımızı düşünürsek, grup liderliği o kadar kolay değil." açıklamasında bulundu.