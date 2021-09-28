Fenerbahçe-Olympiakos maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Uefa Avrupa Ligi D Grubu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu'nda 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.