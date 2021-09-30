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Fenerbahçe-Olympiakos maçından notlar

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Fenerbahçe-Olympiakos maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayan Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda iki değişikliğe gitti.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayan Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda iki değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mergim Berisha'nın yerine Dimitris Pelkas'ı, Muhammed Gümüşkaya'nın yerine ise Bright Osayi-Samuel'i ilk 11'de değerlendirdi.

Kalede yine Altay Bayındır'a görev veren Pereira, savunma üçlüsünü Filip Novak, Kim Min-jae ve Attila Szalai'den oluşturdu. Orta ikilide Luiz Gustavo-Mert Hakan Yandaş'ı bozmayan Portekizli çalıştırıcı, kanatlarda da Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'na şans verdi. Pereira'nın hücum hattında ise Diego Rossi, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Mergim Berisha, Arda Aksoy, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Fatih Şanlıtürk ve Arda Okan Kurtulan ise yedek soyundu.

Mesut kadroda yok

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Olympiakos karşısında kadroya alınmadı.

Maç öncesi son antrenmana yaşadığı gribal enfeksiyon sebebiyle katılamayan Mesut'un durumuna maç saatinde karar verilecekti.

Mesut, teknik direktör Pereira'nın kararıyla kadroda yer almadı.

Zajc 4 maç sonra

Fenerbahçe'nin Slovenyalı orta sahası Miha Zajc, 4 maç sonra kadroya girdi.

Sezon başında gösterdiği performansla beğeni toplayan Zajc, sakatlığı nedeniyle ligde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere toplam 4 maç kaçırdı.

27 yaşındaki oyuncu, Olympiakos karşısında yedek bekledi.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil, sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Jose Sosa, tedavileri süren Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra, Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun, UEFA'ya bildirilen listede yer almadıkları için kadroya giremiyor.

Tribünler doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, Olympiakos maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin büyük kısmını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesi takımlarına büyük destek verdi.

Futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, Olympiakos sahaya çıktığında ise ıslıklarla tepki gösterdi.

Yunan basınından maça ilgi

Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki karşılaşmaya Yunan basın mensupları ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı Yunanistan'dan 19 basın mensubu yerinde takip etti.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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