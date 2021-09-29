"Hücumda ve savunmada dinamik futbolumuzu sergileyeceğiz"

"Caulker'ın oyun tarzı benim sistemime uymuyordu"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,- Vitor Pereira, "Çok güçlü bir maç olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tecrübesi olan bizim gibi büyük bir kulüp" dedi.

"Bazılarının süreye ihtiyacı var. Burak çok genç teknik anlamda kaliteli bir oyuncu. 2'nci ligden geldi, onun biraz zamana ihtiyacı var, taktiksel anlamda bazı şeyleri anlaması için. Ne zaman savunma ne zaman atak yapmasına dair. Oyuncuya tam olarak istediklerimi anlatamadan sahaya sürmek istemiyorum. Bizim yüksek ritimli oynamamız için rotasyon yapmamız lazım. Rotasyon olmadan bu tempoyu sürekli sürdürmek mümkün değil. Önceki maçlarda çok fazla elimde çözüm yoktu. Benim amacım bütün oyuncularımı aynı gemi içinde tutabilmek"