Fenerbahçe - Olympiakos maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Olympiakos maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu ikinci grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe bugün Olympiakos ile oynuyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Olympiakos maçta golleri kim attı? Fenerbahçe - Olympiakos maç skoru kaç kaç? Fenerbahçe - Olympiakos maç nerede oynanıyor? Fenerbahçe - Olympiakos maçın hakemi kim? Fenerbahçe - Olympiakos maç hangi kanalda?

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe saat 19:45 'de başladı.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Olympiakos maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-0 Olympiakos'un üstünlüğü ile devam etmektedir.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta 1-0 Olympiakos'un üstünlüğü mevcut. Maçta atılan goller şu şekilde:

Olympiakos'un golleri:

6. dakika : Francisco das Chagas Soares dos Santos

62. dakika : Giorgos Masouras

İLK YARI SONUCU : 0-1

Şuan skor 2-0 oldu.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe, Olympiakos maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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