Fenerbahçe - Olympiakos maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Olympiakos maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?
Fenerbahçe - Olympiakos bugün UEFA Avrupa Ligi 2. grup maçlarını oynuyor. Maç tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Fenerbahçe - Olympiakos maçı kaç kaç, maç bitti mi? Avrupa Ligi Fenerbahçe - Olympiakos maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Olympiakos maçının gollerini kim attı? İşte tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu ikinci grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe bugün Olympiakos ile oynuyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Olympiakos maçta golleri kim attı? Fenerbahçe - Olympiakos maç skoru kaç kaç? Fenerbahçe - Olympiakos maç nerede oynanıyor? Fenerbahçe - Olympiakos maçın hakemi kim? Fenerbahçe - Olympiakos maç hangi kanalda?
Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe saat 19:45 'de başladı.
Fenerbahçe - Olympiakos maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe - Olympiakos maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-0 Olympiakos'un üstünlüğü ile devam etmektedir.
Maçta 1-0 Olympiakos'un üstünlüğü mevcut. Maçta atılan goller şu şekilde:
Olympiakos'un golleri:
- 6. dakika : Francisco das Chagas Soares dos Santos
- 62. dakika : Giorgos Masouras
İLK YARI SONUCU : 0-1
Şuan skor 2-0 oldu.
Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Olympiakos maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.