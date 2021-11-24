Fenerbahçe, Olympiakos'a konuk olacak

İSTANBUL (DHA) - Sarı lacivertlilerde 3 eksik

Zajc ceza sınırında

Mustafa AKIN/ - Uefa Avrupa Ligi D Grubu 5'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Grupta 5 puanla 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe, İstanbul'da 3-0 yenildiği rakibine karşı rövanşı almanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray'ı mağlup ederek moral depolayan sarı lacivertliler, Olympiakos deplasmanından da mutlu ayrılıp puanını 8'e çıkararak avantaj elde etmek istiyor. Rakip Olympiakos ise 6 puanla 2'nci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Olympiakos maçının hazırlıklarını ise İstanbul'da tamamlayacak. Saat 10.30'da Can Bartu Tesisleri'nde mücadelenin son provasını yapacak olan Fenerbahçe, saat 14.00'te kalkacak uçakla Yunanistan'a gidecek. TSİ 19.30'da ise karşılaşmanın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda teknik direktör Vitor Pereira ile Dimitis Pelkas basın toplantısı düzenleyecek.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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