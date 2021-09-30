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Fenerbahçe-Olympiakos

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Fenerbahçe-Olympiakos

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Teodoro Sobrino (İspanya)Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Gustavo,...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Teodoro Sobrino ( İspanya )

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Pelkas, Valencia

Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Sokratis, Cisse, Aguibou Camara, Mohamed Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Reabciuk, Soares

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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