Fenerbahçe'nin zirve yolunda konuğu Kasımpaşa
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Fenerbahçe'nin zirve yolunda konuğu Kasımpaşa

Fenerbahçe'nin zirve yolunda konuğu Kasımpaşa
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sarı-lacivertli ekipte 3 eksikMesut Özil'in forma giymesi bekleniyorGökhan Gönül kadroda yer alacakMustafa AKIN / - Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Sarı-lacivertli ekipte 3 eksik

Mesut Özil'in forma giymesi bekleniyor

Gökhan Gönül kadroda yer alacakMustafa AKIN/ - Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu Kasımpaşa maçında görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Kasımpaşa karşılaşmasında yine olamayacaklarMESUT ÖZİL'İN FORMA GİYMESİ BEKLENİYORFenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Mesut Özil'in Kasımpaşa maçında formasına kavuşması bekleniyor. Uzun süreli sakatlığı sona eren Mesut Özil, oyuna sonradan da girip forma giymesi durumunda 52 gün sonra sahalara dönmüş olacak. Öte yandan sakatlığı son bulan Gökhan Gönül ise maç kadrosunda yer alacak.EMRE BELÖZOĞLU İNANÇ AŞILADIEmre Belözoğlu sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını belirterek, görev geldiğinden bu yana futbolcularına da bunu aşıladı. 4 maçta 10 puan toplayan Belözoğlu rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu süreçte 7'er puan kaybetmesiyle iddiasını ortaya koydu. Teknik direktörlük kariyerinin ilk günlerinde böyle bir fırsat yakalayan Emre Belözoğlu, rakiplerinin de ikramlarıyla lider Beşiktaş ile puan farkını 3'e indirdi, Galatasaray ile puan farkını 3'e çıkardı. Bu olumlu hava takım içinde de şampiyonluk inancını artırdı.MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Pelkas, Valencia."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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