Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 546 gün sonra gol sevinci yaşadı
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 546 gün sonra gol sevinci yaşadı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 546 gün sonra gol sevinci yaşadı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın tek golüne imza atan yıldız futbolcu Mesut Özil, 546 gün sonra fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın tek golüne imza atan yıldız futbolcu Mesut Özil, 546 gün sonra fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertli takımın yeni sezona 3 puanla başlamasında başrol üstlenen 32 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 1,5 yıl süren gol özlemine de son verdi.

Mesut Özil, son olarak 16 Şubat 2020'de eski takımı Arsenal'in İngiltere Premier Lig'de Newcastle United'ı 4-0 mağlup ettiği müsabakada gol sevinci yaşamıştı. Mesut, 546 gün sonra Fenerbahçe formasıyla fileleri havalandırmayı başardı.

Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takımda çıktığı 12. karşılaşmada ilk golünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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