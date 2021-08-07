Fenerbahçe'nin yeni transferleri Burak Kapacak ile Emir Ortakaya sağlık kontrolünden geçirildi
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Fenerbahçe'nin yeni transferleri Burak Kapacak ile Emir Ortakaya sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Burak Kapacak ile Emir Ortakaya sağlık kontrolünden geçirildi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Burak Kapacak ile Emir Ortakaya, sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Burak Kapacak ile Emir Ortakaya, sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde kan tetkikleri yapılan genç oyuncuların ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildikleri belirtildi.

Burak ile Emir'in sağlık kontrollerinin, akciğer ve efor testleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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