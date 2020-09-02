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Fenerbahçe'nin yeni transferi Valencia: "Çok mutluyum, büyük bir kulübe geldim"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, sarı-lacivertli kulübe gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

02.09.2020 16:28 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:35

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, sarı-lacivertli kulübe gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Valencia, çok büyük bir kulübe geldiğini belirtti.

Fenerbahçe'de kendisini evinde hissettiğini anlatan Valencia, "Çok mutluyum, büyük bir kulübe geldim. Büyük bir aileye geldim. Geldiğimden bu yana kendimi evimde hissediyorum. En iyi şekilde hazırlanıp, kendimi lige vereceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Kulüplerin farklı felsefelere sahip olduğunu ve son 2 sezonda kaleye uzak oynadığı için gol sayısının düştüğünü anlatan Valencia, şöyle devam etti:

"Transfer sürecinde öncelikle menajerim ve kulüp yöneticileri görüştüler. Onlara beni buraya getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Forvet pozisyonu kendimi en iyi hissettiğim yer. Fenerbahçe'de ilk Ekvadorluyum. Bu aslında benim için çok güzel bir olanak. Umarım kulüp ve Süper Lig tarihine ismimi yazdırabilirim."

Sarı-lacivertli taraftarlardan övgüyle bahseden Valencia, "Buraya ilk geldiğimde Fenerbahçe taraftarlarının kulübe tutkuyla bağlı olduğunu gördüm. İlk geldiğim andan itibaren desteklerini sosyal medyadan sağlıyorlar. Çok rahat hissediyorum. 'Flaş' lakabı çok hoşuma gitti. Videoyu izlediğimde çok hoşuma gitti." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu baskıyı biliyorum"

Enner Valencia, büyük takımlarda forvet oyuncuları üzerindeki baskının doğal olduğunu dile getirdi.

Buraya gelmeden önce Türkiye Ligi'ni izlediğini aktaran Valencia, "Fenerbahçe'nin de maçlarını izlemiştim ama gelmeden önce bu kadar önemli bir kulüp olduğunu ve böyle tutkulu taraftarları olduğunu açıkçası bilmiyordum. En yüksek gol ve asist sayısını yapabilmek için çok çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında bile rakip savunmaların sertliğini fark ettiğini anlatan 30 yaşındaki golcü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyük takımlarda forvetler üzerindeki baskı aslında çok iyi. Daha önce de büyük kulüplerde oynadım, bu baskıyı biliyorum. Büyük kulüpte bu normal, beni kötü etkilemeyecek. Geldiğimden beri rakip savunmaların sertliğini fark ettim. Fark oluşturmak için iyi çalışmak gerekiyor. Kız kardeşimin (kaçırılması) olayı gerçekten çok önemliydi. Her şey çözüldü. Kardeşim şu anda ailemle birlikte ülkemizde ve mutlu. Ben bu konunun iyi şekilde çözümlenmesiyle kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum."

Valencia, toplantının ardından basın mensuplarına 13 numaralı formasıyla poz verdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Valencia: 'Çok mutluyum, büyük bir kulübe geldim'

Kaynak: AA

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