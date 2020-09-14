Fenerbahçe'nin yeni transferi Tisserand İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Demokratik Kongolu futbolcu Marcel Tisserand İstanbul'da geldi.
14.09.2020 00:08 | Son Güncelleme: 14.09.2020 00:12
Fenerbahçe'nin yeni transferi Demokratik Kongolu futbolcu Marcel Tisserand İstanbul'da geldi.
Fenerbahçe'nin, Alman ekibi Wolfsburg'dan anlaşmaya vardığı stoper Marcel Tisserand, bu gece İstanbul'a geldi. Kongolu Tisserand'ı İstanbul Havalimanı'nda sarı-lacivertli yöneticiler karşıladı. Yarın sağlık kontrolünden geçecek olan tecrübeli stoper, ardından resmi sözleşmeye imzayı atacak.
Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 23 resmi maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA