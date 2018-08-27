Fenerbahçe İçin İstanbul'a Gelen Marco Fabian Sağlık Kontrolünden Geçemedi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Meksikalı 10 numara Fabian'ın transferinden vazgeçti.

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları kapsamında görüşme yapmak için İstanbul'a getirdiği Marco Fabian sağlık kontrolünden geçemedi. Sarı-lacivertlilerin, Fabian ile transfer görüşmesinde bulundu. Ancak yapılan görüşmelerde oyuncuyla anlaşma sağlanamadı.

KRONİK BEL SAKATLIĞI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık kontrolünden geçemeyen Fabian'dan kronik bel sakatlığı olduğu öğrenildi. Fabian bel sakatlığı nedeniyle geçen sezon forma giyememişti.