Fenerbahçe İçin İstanbul'a Gelen Marco Fabian Sağlık Kontrolünden Geçemedi
Fenerbahçe, sağlık kontrolünü başarıyla geçemeyen Marco Fabian transferinden vazgeçti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Meksikalı 10 numara Fabian'ın transferinden vazgeçti.
Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları kapsamında görüşme yapmak için İstanbul'a getirdiği Marco Fabian sağlık kontrolünden geçemedi. Sarı-lacivertlilerin, Fabian ile transfer görüşmesinde bulundu. Ancak yapılan görüşmelerde oyuncuyla anlaşma sağlanamadı.
KRONİK BEL SAKATLIĞI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Sağlık kontrolünden geçemeyen Fabian'dan kronik bel sakatlığı olduğu öğrenildi. Fabian bel sakatlığı nedeniyle geçen sezon forma giyememişti.
YORUMLAR (25)
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kendini bilmez fanatikler. ne yapsaydılar yani. adam sakatmış. kavun mu bu koklayalım.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ALACAGI FUTBOLCU SAKAT CIKMASI GAYETDE NORMAL:)) AGLAMA FENEV AGLAMA 2018-2019 LiG BiTiMiNDE YiNE YARALAR BAGLAMA:)) KADINKöYDE GENE $AMPiYON OLACAGIMIZ MAYIS AYI YAKLA$IYO HAZIR OLUN ARTI KARRIKöYüNüZüN CERYANLARINI $iMDiDEN iYi KONTROL EDiN!!!Cevap Yaz 5 6 Yayından KaldırTRİPALİ: Kac yasindasin cocuk sen2 Yayından Kaldır
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Fenerbohçaya yarar sakat olsun bişolmazCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Ciciş kartal seni:)))Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır